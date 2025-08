Qui ci si accoltella come a Milano In certi casi nessuna impunità

A inaugurare la Festa della Lega - che si sta svolgendo in questi giorni sotto la Torre San Michele – è arrivato il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, nonché segretario federale della Lega, Matteo Salvini. Tanta gente ad accoglierlo; lui che arriva in sella a una bicicletta e poi selfie e abbracci con i presenti prima di salire sul palco dove a introdurlo c’erano l’on. Jacopo Morrone e Daniele Capezzone. Tanti i temi toccati: sicurezza, immigrazione, dazi, Unione Europea, processo Open Arms. A portare i saluti iniziali alla serata è stato il sindaco Mattia Missiroli, seguito da Morrone, intervenuto sulla malamovida a Milano Marittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Qui ci si accoltella come a Milano. In certi casi nessuna impunità "

