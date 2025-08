Quell’audio è falso non sono io Non l’ho mai chiamato | Annamaria Bernardini de Pace querela Fabrizio Corona

Non sono piaciute affatto all’avvocato Annamaria Bernardini de Pace le parole e i messaggi di Fabrizio Corona, al centro delle indagini sul complicato “caso” Raoul Bova. L’attore è stato protagonista di una puntata di “Falsissimo” di Corona tra audio e ricostruzione dei fatti del suo flirt con Martina Ceretti, mentre sarebbe stato ancora sposato con RocĂ­o Muñoz Morales. Intanto proseguono le indagini con l’analisi dei contenuti dei telefoni sequestrati a Fabrizio Corona, al pr Monzino e alla stessa Ceretti, al fine di ricostruire cronologicamente l’intera vicenda e valutare la possibile contestazione del reato di tentata estorsione nei confronti della modella, dell’imprenditore e di Corona stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Quell’audio è falso, non sono io. Non l’ho mai chiamato”: Annamaria Bernardini de Pace querela Fabrizio Corona

