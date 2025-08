quasi 11 kg di hashish e marijuana la polizia arresta studente a barista entrambi ravennati e incensurati

Giovedì pomeriggio la polizia, al netto di due distinte operazioni, ha arrestato due giovani incensurati entrambi ravennati - uno studente universitario di 22 anni e un barista di 26 - e sequestrato in totale circa 11 chili di droga tra hashish e marijuana. In particolare gli arresti sono scattati grazie a servizi di osservazione organizzati dalla squadra Mobile in diverse localitĂ cittadine al centro di segnalazioni per via vai sospetti di persone e auto. Nel corso del primo servizio, agenti delle Volanti hanno intercettato un veicolo all’altezza di viale Randi: all’interno dell’abitacolo sono state rinvenute diverse confezioni tra hashish e marijuana per un totale di circa 1,7 chili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

