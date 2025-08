Quanti anni ha la tua anima?

“Quando qualcuno mi chiede quanti anni io abbia, rispondo d’istinto con l’età anagrafica, la stessa che fra pochi giorni, precisamente il 19 agosto, toccherà la cifra importante di settant’anni. Eppure, non appena la domanda si fa più intima, più profonda, inevitabilmente emerge un’altra risposta: l’età della mia anima. Non so se anche a voi capita, ma quando penso alla mia anima, la sento giovane, vibrante, capace di emozionarsi come una ragazza di vent’anni o poco più. Direi che oscilla tra i 19 e i 25 anni, a seconda delle giornate. Via via, ho scoperto che non sono l’unica a sentirsi così. Alcuni giorni fa, durante una chiacchierata con una persona a me cara, ho avuto la conferma di non essere sola in questa percezione. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Quanti anni ha la tua anima?

In questa notizia si parla di: anni - anima - quanti - capace

85 anni di fede azzurra, è il "Nonno del Napoli" l'anima della festa scudetto al Vomero - Al Vomero è stato il cuore azzurro pulsante del primo scudetto, del secondo, della Coppa Uefa e del ritorno in serie A.

Elio Sateriale, 80 anni di successi: l’anima e il futuro dei raduni - Tempo di lettura: 1 minuto Auguri elio sateriale: 4 volte 20 – padre, amante delle auto d’epoca, del calcio, della musica folkloristica e della sua Mercogliano.

Vent’anni di Armani Privé: tutto cambia, ma lui no. Per fortuna e per l’anima - In mostra a Milano i venti anni di Armani Privé: la moda di Giorgio Armani tutta da vedere fino a dicembre Non è un anniversario, non è una celebrazione, non è una mostra per dire “guardate quanto sono stato bravo”.

Milano. Francesco Cirignotta, il barbiere dei tre diamanti: da Scordia al trono mondiale dell’eleganza maschile? È originario di Scordia, ma da anni è diventato un'icona internazionale dell’eleganza e della cura dell’uomo. Francesco Cirignotta, classe Vai su Facebook

Anselm Grün: «La depressione è il grido di aiuto dell'anima»; Il centrodestra 30 anni dopo il patto di via dell’Anima: un sogno che non intendiamo sotterrare; «Il costume tradizionale di Scanno ha un'anima fortissima, capace di attraversare i tempi senza perdere la sua essenza».