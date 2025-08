A chi non è mai capitato di svegliarsi già sfinito dopo una notte in bianco? O di sentirsi invincibili dopo 8 ore filate di sonno profondo? Il sonno è uno dei bisogni primari dell’essere umano, fondamentale per il suo benessere, ma di quanto sonno abbiamo bisogno per sentirci bene al risveglio e per il resto della giornata? Sette, otto, forse nove ore? E questo numero cambia con l’età o lo stile di vita? Tra miti, credenze e scienza, cerchiamo di capire quante ore di sonno ci servono davvero, e perché trascurarlo può essere pericoloso. Non tutti abbiamo bisogno dello stesso numero di ore sotto le coperte: la scienza ci dice infatti che il fabbisogno di sonno varia con l’età , come un vestito che si adatta al corpo che cresce. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Quante ore di sonno ci servono davvero? La scienza ha una risposta