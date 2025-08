Quando la finale dell’Italia in Nations League? Programma avversaria orario tv streaming

L’Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 e si è qualificata alla finale della Nations League 2025 di volley maschile, che andrĂ in scena domenica 3 agosto (ore 13.00) a Ningbo (Cina). I Campioni del Mondo hanno regolato i balcanici al termine di una partita estremamente equilibrata per tre set e mezzo, meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo della prestigiosa competizione internazionale: si tratta di una prima volta per gli azzurri, che avranno così la possibilitĂ di lottare per la conquista dell’ambito trofeo. I ragazzi del CT FefĂ© De Giorgi, che nella fase preliminare avevano infilato dieci successi in dodici partite e che ai quarti avevano regolato Cuba per 3-1, se la dovranno vedere contro la vincente dell’altra semifinale tra Brasile e Polonia, in programma alle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la finale dell’Italia in Nations League? Programma, avversaria, orario, tv, streaming

ULTIM'ORA VOLLEY MASCHILE L'#Italia è in finale di Nations League: in semifinale sconfitta la Slovenia 3-1 #SkySport Vai su X

MANCA POCOOOOOOOOO Domani mattina alle 9 italiane c’è un match fondamentale per la Nazionale maschile di pallavolo! Sul campo cinese di Ningbo, gli azzurri vanno a caccia della finale in Nations League contro la Slovenia! Siamo pronti a tifarli Vai su Facebook

VNL FINALS: l’Italia vince contro la Slovenia e conquista una storica finale; L’Italia maschile di pallavolo è in finale di Nations League, la sua prima di sempre; Italia-Slovenia 3-1, azzurri del volley in finale Nations League.

Italia in finale di Nations League, dove vederla in tv e streaming: orario, data e possibile avversario - 1 la Slovenia nella semifinale Vnl e si aggiudica la prima finale della sua storia in questa competizione. Come scrive msn.com

Volley Nations League, l’Italia in finale: Slovenia battuta 3-1 - Michieletto trascinatore con 26 punti, Romanò e Galassi girano una partita complicata. Scrive sport.quotidiano.net