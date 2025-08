quali sono i sottomarini nucleari che gli usa possono schierare contro la russia

Roma, 2 agosto 2025 – Sale la tensione fra Russia e Stati Uniti. Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato il “dispiegamento di due sottomarini nucleari in zone appropriate ” dopo che l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora Vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Medvedev aveva affermato di considerare come una minaccia e un passo verso la guerra tra Usa e Russia l'imposizione di ultimatum (sanzioni e dazi a paesi terzi che fanno affari con Mosca) da parte di Trump per l'accettazione, da parte di Mosca, di un cessate-il-fuoco con l'Ucraina. A 07 October 2004 photo shows the Ohio-class nuclear submarine USS Georgia (SSGN 729) off the coast of Southern California. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

