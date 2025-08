Putin evoca la mano morta | cresce la tensione sul fronte della deterrenza nucleare

Vladimir Putin torna a scuotere il dibattito internazionale con un riferimento, seppur indiretto, al famigerato sistema di risposta nucleare automatica conosciuto come “Dead Hand”, o “mano morta”. Il presidente russo, durante un discorso tenuto al Cremlino davanti ai vertici delle forze armate, ha ribadito che “nessuno deve mai pensare di poter colpire la Russia senza conseguenze”, suscitando l’attenzione e la preoccupazione degli osservatori occidentali. Il riferimento, secondo analisti militari, richiama la dottrina sovietica del sistema Perimeter, sviluppato negli anni ’80 per garantire una risposta atomica anche nel caso in cui il comando centrale russo venisse distrutto da un attacco nemico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Putin evoca la “mano morta”: cresce la tensione sul fronte della deterrenza nucleare

In questa notizia si parla di: putin - mano - morta - nucleare

Attacco Usa in Iran, ok di Putin per avere mano libera in Ucraina e Asia centrale, lo zar: “Se Teheran perde non sarà colpa nostra”, la Cina unico alleato dello Stato islamico - RETROSCENA - Qualche giorno fa la frase sibillina di Putin: "I russi e gli ucraini sono un unico popolo, e in questo senso tutta l'Ucraina è nostra", e le parole di supporto a Teheran: "Ha diritto a sviluppare nucleare pacifico", anche se per lo zar la guerra scoppiata nel 2022 ha la priorità L'attacco de

4ª conferenza su ricostruzione Ucraina a Roma, Meloni tende la mano a Zelensky contro Putin: “Piano russo fallito, vogliamo Kiev libera e prospera” - Anche Tajani si schiera con Zelensky: "l'Ucraina non è sola, vogliamo sostenere la libertà , l'indipendenza e vogliamo essere protagonisti della ricostruzione del Paese” Roma torna al centro della diplomazia internazionale con la quarta Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina.

«Donald vinse senza l’influenza russa». La mano di Putin invenzione di Obama - L’Intelligence aveva smentito condizionamenti: ora sappiamo che l’ex presidente ha pressato Fbi e Cia per dire l’opposto.

#Ucraina Ultimatum di #Trump alla #Russia "Non mi interessa più parlare con #Putin, ha 10-12 giorni per una tregua. Non vediamo progressi verso il cessate il fuoco, aspettare non ha senso". La replica di #Mosca "Ogni ultimatum Usa è un passo verso la gu Vai su Facebook

L'ordine di Trump furioso con Medvedev: «Schiero due sottomarini nucleari». La rissa social e la minaccia della «mano morta»: cosa si sono detti; Ucraina. Trump schiera i sottomarini nucleari, Putin consegna gli Oreshnik; Trump schiera due sottomarini nucleari: la replica a Mosca e l'escalation.

Russia, il nuovo sottomarino nucleare Dmitry Pozharsky: è armato con 16 missili balistici intercontinentali - Il 24 luglio, nel cantiere navale Sevmash a Severodvinsk, nella zona subartica del Paese, alla presenza del presidente Vladimir Putin ... Secondo msn.com

Nucleare, Putin: «L'Iran ha il diritto di sviluppare tecnologie ... - «L'Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare civile e di utilizzare le tecnologie atomiche per scopi pacifici». Lo riporta ilmessaggero.it