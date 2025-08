Il presidente Putin incontra l’omologo bielorusso, Aleksandr Lukashenko, e, come succede in questi casi, parla come un fiume in piena. Nella conferenza stampa congiunta che ha seguito il colloquio con il leader di Minsk, il numero uno del Cremlino ha lanciato messaggi chiari che non fanno ben sperare in una soluzione rapida del conflitto. Il suo primo pensiero, però, è andato all’ Unione Europea, che si conferma il nemico numero uno per il presidente russo. "Attualmente la Ue non ha alcuna sovranità politica, e seguirà la perdita anche di quella economica" ha esordito. E poi, subito dopo, ha iniziato a parlare del conflitto in Ucraina, dove, se da una parte si è detto pronto a compromessi ‘per una pace duratura’, subito dopo ha fatto capire che la cessazione delle ostilità è possibile solo alle sue condizioni e che la Russia si sta riprendendo ‘tutto quello che è suo’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Putin contro l’Occidente: "Europa senza sovranità" . E Trump muove i sottomarini