Pubblica Assistenza Il direttivo dell’Avvenire Cioni | Piano concreto

Presentato ieri il nuovo Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza l’Avvenire di Prato che lo scorso 26 luglio è stato eletto dai soci. Due le liste dei candidati per l’elezione del nuovo consiglio direttivo, con la corsa alla presidenza di Elisabetta Cioni e Rafael Viscarelli. Le preferenze dei soci sono andate ad Elisabetta Cioni che è così diventata la prima presidente donna negli oltre cento anni di storia dell’associazione. Nata e cresciuta a Prato, la neo presidente, psicopedagogista, è da oltre vent’anni funzionario della pubblica amministrazione. "La finalità principale – spiega la presidente – è lavorare in maniera coesa e con assoluta fiducia reciproca per riportare armonia e unione tra i gruppi di volontari e dipendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it