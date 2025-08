PSVITA AnalogsEnhancerKai v1.10 | La Guida Definitiva per Ottimizzare gli Analogici su PS Vita

Se sei un appassionato di PS Vita e ami personalizzare l‚Äôesperienza di gioco,¬† AnalogsEnhancerKai v1.1.0 ¬†√® un plugin kernel che non puoi perderti! Sviluppato da¬† t0mizwf26 ¬†e¬† yakit4k0 (uYakitako-Kun), questo fork migliorato di RinnegatamanteAnalogsEnhancer ¬†introduce nuove funzionalit√† avanzate per ottimizzare la risposta degli analogici. Cosa offre AnalogsEnhancerKai?. Oltre alle funzionalit√† classiche del plugin originale, questa versione include: ¬† Inner Dead Zone ¬†(Zona Morta Interna) per entrambi gli analogici ¬† Rescaling ¬†(Ricalibrazione della sensibilit√†) ¬† Outer Dead Zone ¬†(Zona Morta Esterna) ‚Äď perfetta per chi usa coperture sugli stick ¬† Slow Mode (Modalit√† Precisione) ¬†‚Äď ideale per giochi che richiedono movimenti fini Supporto per¬† configurazione da ur0 o ux0 ¬† Pseudo 8-Way Stick ¬†‚Äď emula il feeling dei joystick retr√≤ ¬† ANALOGWIDE ¬†(opzionale) ‚Äď migliora la reattivit√† degli analogici Come Installare. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net ¬© Gamesandconsoles.net - [PSVITA] AnalogsEnhancerKai v1.1.0: La Guida Definitiva per Ottimizzare gli Analogici su PS Vita

In questa notizia si parla di: vita - psvita - analogsenhancerkai - guida

[Scena PS Vita] Rilasciato AnalogsEnhancerKai v1.0.1: un'evoluzione del plugin sviluppato da Rinnegatamante per miglior; [Scena PS Vita] Rilasciato Assassin's Creed: Altair Chronicles Vita v1.0.

