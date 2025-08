Pronto soccorso ecco le nuove sale

Inaugurata la nuova ala del Pronto soccorso dell’ ospedale Santa Maria alla Gruccia dedicata ai pazienti a media intensità . Il taglio del nastro è avvenuto ieri mattina alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Questa nuova area consente di gestire i pazienti a media intensità con sale visita ed una sala terapia dedicata, oltre a spazi per il personale e le attrezzature" ha spiegato il direttore generale della Asl Toscana sud est Marco Torre. I nuovi spazi consentono di migliorare la gestione dei pazienti a media intensità , ovvero coloro che presentano condizioni acute o riacutizzate, ma che non richiedono un monitoraggio intensivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pronto soccorso, ecco le nuove sale

