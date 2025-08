Pronostico Vitoria-Palmeiras | vittoria esterna per il sorpasso

Vitoria-Palmeiras è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì alle 00:30: tv, probabili formazioni, pronostico. La sconfitta in coppa contro il Corinthians, arrivata nel corso della settimana, è stata quasi liberatoria per il Palmeiras. Che ha deciso, in maniera anche abbastanza evidente, di puntare tutto sul campionato senza pensare a nient’altro. Una squadra, quella biancoverde, terza in classifica e che potrebbe, visto che ha due partite da recuperare, anche ritrovarsi presto alle spalle del Flamengo. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Vitoria-Palmeiras: vittoria esterna per il sorpasso

In questa notizia si parla di: palmeiras - pronostico - vitoria - vittoria

Pronostico Cruzeiro-Palmeiras: scontro al vertice a Belo Horizonte - Cruzeiro-Palmeiras è una partita valida per l’undicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 00:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.

Pronostico Palmeiras-Porto, giovani stelle contro: in palio il primo posto - Palmeiras-Porto è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 00:00: formazioni, pronostico, tv e streaming gratis.

Pronostico Palmeiras-Al Ahly: stavolta ci riuscirà senza problemi - Palmeiras-Al Ahly è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca giovedì alle 18:00 (ora italiana): pronostico, tv e streaming gratis.

Brasileirao, vittoria in arrivo per il Cruzeiro di Kaio Jorge? La quota è interessante; Pronostico Vitoria-Palmeiras: analisi e focus sulla sfida; Pronostico Palmeiras-Atletico Mineiro: vittoria scontata con questo risultato.

Pronostico Vitoria-Palmeiras: vittoria esterna per il sorpasso - it Serve dare continuità, per fare tutto questo, alle tre vittorie di fila che sono arrivate nel corso delle ... Si legge su ilveggente.it

Pronostico Palmeiras-Gremio: vittoria scontata con almeno tre gol - Gremio è una partita della diciassettesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 02:00: tv, formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it