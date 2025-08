"Non dovete guardare la categoria, ma pensare che siete un gruppo nato con un obiettivo ben preciso. E sapete qual è! Qui c’è il meglio, lavorate da semiprofessionisti con quattro allenamenti a settimana per preparare a puntino ogni gara. Questo lo scopo, non c’è categoria. I risultati arriveranno". Fabio Giulianelli, patron della Lube, come nel suo stile chiaro e diretto, non le manda a dire quando accoglie la squadra di Promozione dell’ Aurora Treia sul palco allestito per la serata dedicata all’ Academy. Non vuole alibi, nĂ© sentir parlare di problemi – "quelli si risolvono" –; il suo è un discorso basato sulla mentalitĂ vincente di chi ha creato un’industria solida come la Cucine Lube e un Club di successo come la Lube Volley: realtĂ in cui i sogni si sono concretizzati grazie a passione, lavoro, lungimiranza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. La carica del patron Giulianelli:: "Aurora Treia nata per vincere»