Programmi TV sabato 2 agosto 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

Su Rai Uno Dalla strada al palco, su Rete 4 Ti amo in tutte le lingue del mondo. Guida ai programmi Tv della serata di sabato 2 agosto 2025. La serata televisiva del 2 agosto 2025 si preannuncia ricca di emozioni, avventura e un pizzico di romanticismo, con una programmazione che spazia dai grandi classici ai film d'azione, passando per commedie leggere e animazione per tutta la famiglia. FILM. Alle 21.20 su Rai Due, va in onda Amore e morte ai Caraibi, un thriller romantico ambientato su un'isola esotica. La detective Cassady Cruz, in vacanza forzata, si ritrova coinvolta in un misterioso omicidio che la costringerĂ a mettere in discussione tutto, persino i sentimenti appena nati per Travis, il principale sospettato.

