"Non è mai stato avviato alcun procedimento di partenariato pubblico-privato o di investimento sugli impianti sportivi. L’amministrazione ha semplicemente manifestato la propria disponibilità a valutare eventuali proposte concrete di gestione e investimento all’interno dell’area dello stadio, che tuttavia non sono mai arrivate né da parte dell’ingegner Fiorentini né da altri soggetti". Arriva a stretto giro di posta la replica della sindaca di Castel San Pietro Francesca Marchetti all’imprenditore Alessandro Fiorentini, per un anno accanto alla Libertas e che proprio ieri aveva puntato il dito contro l’amministrazione comunale riguardo al mega-progetto che avrebbe portato negli anni alla costituzione di una polisportiva (comprendente anche rugby e tennis) con rifacimento di campi e riqualificazione degli impianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetto Libertas al palo. La sindaca Marchetti:: "Dall’ingegner Fiorentini dichiarazioni fuorvianti"