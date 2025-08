procede spedito il restyling delle scuole

Procedono spediti i lavori di manutenzione nelle scuole di Villasanta. Nei giorni scorsi è stata sostituita la pavimentazione dell’ingresso della primaria Villa. Le piastrelle erano deteriorate, staccate e instabili in vari punti. La situazione era aggravata dal passaggio dei motorini, malgrado i divieti. Gli operai hanno rifatto la guaina e il massetto e posato cemento al quarzo. La sistemazione dell’ingresso del plesso era stata chiesta più volte dalla stessa direzione. Tutte le opere in calendario rientrano negli accordi del Comune con le ditte specializzate e sono programmate in questo periodo di lezioni sospese per non arrecare disagio all’attività scolastica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

