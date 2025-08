Da 5 anni non pioveva il 2 agosto su tutto il Nord: quest'anno una fase anomala di maltempo colpirà tutto il settentrione e anche le regioni centrali, proprio all'inizio delle vacanze estive agostane. A confermare la persistenza del peggioramento in atto è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Questo a causa di una depressione centrata sulla Danimarca: un fronte freddo che causerà diffusi temporali nelle prossime ore al Nord e poi via via verso il Centro. Al Sud il tempo sarà ancora buono e con temperature leggermente sotto la media del periodo. Nel dettaglio, fino al pomeriggio del sabato si prevedono forti fenomeni su gran parte del Nord Italia e localmente anche tra Alta Toscana e Marche; in seguito avremo ancora rovesci sul Nord-Est, ma anche in Piemonte, Toscana, Umbria e Marche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Primo weekend di agosto con grandine e temporali al Centro-Nord