E’ tempo di amichevoli per il Castelfidardo, questa volta la prima contro un avversario vero, dopo la sgambata in famiglia di una settimana fa. Oggi alle ore 17, a Morrovalle, i biancoverdi sfideranno il Montegranaro, formazione di Eccellenza, test che chiuderĂ la seconda intensa settimana di allenamenti. Una preparazione che continua con sedute singole, come ieri e lunedì, ma anche doppi allenamenti tra martedì, mercoledì e giovedì. Mister Stafano CuccĂą e il suo vice Massimo Loviso stanno aspettando però anche rinforzi. In particolare sembra che la proprietĂ stia cercando tre elementi di spessore: un difensore centrale, un centrocampista di qualitĂ e un attaccante, insomma rinforzi in tutti i reparti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prima partitella "vera": c’è il Montegranaro