Prima di morire in Svizzera denuncia l’Asl per tortura

Niente fiori, solo vestiti fucsia, alcol e musica per salutare Martina Oppelli, la donna triestina di 50 anni, da 20 malata di sclerosi multipla, morta in Svizzera con suicidio assistito. Queste le sue ultime volontà , raccontate da Matteo D’Angelo in un incontro promosso dall’ associazione Luca Coscioni. È stato lui, assieme a Claudio Stellari, ad accompagnarla in Svizzera. Entrambi sono iscritti a Soccorso Civile, associazione per le disobbedienze civili sul fine vita di cui è rappresentante legale Marco Cappato. Durante il viaggio, ha spiegato D’Angelo, Martina ha manifestato "grande serenità e forza d’animo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prima di morire in Svizzera denuncia l’Asl per tortura

In questa notizia si parla di: svizzera - prima - morire - denuncia

Giro di Svizzera femminile: Reusser supera nello sprint Vollering e si prende la prima tappa - Si apre nel segno di Marlene Reusser la decima edizione del Giro di Svizzera 2025 femminile. La padrona di casa si è infatti imposta in volata in occasione della prima tappa della corsa elvetica che ha visto un percorso di 95.

LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: alle 14.30 il via della prima frazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 La partenza ufficiale è prevista per le 14.33. 14.20 Diversi i nomi interessanti presenti in Svizzera.

Giro di Svizzera, una maxi-fuga decide la prima tappa: stoccata di Romain Grégoire - Una maxi-fuga ha animato la prima tappa del Giro di Svizzera, 129 km con partenza e arrivo a Kuessnacht con la salita di Michaelskreuz (3 km al 9% di pendenza media) posta a 15 chilometri dall’arrivo.

Prima di partire per la Svizzera per accedere al suicidio assistito, Martina Oppelli ha fatto qualcosa che è molto più di un’iniziativa privata. È un potente atto POLITICO. Ha presentato una formale denuncia nei confronti dell’Asl di Trieste - l’Asugi - per tortura e ri Vai su Facebook

Fine vita, prima di morire in Svizzera Martina Oppelli ha denunciato l'Asl per tortura; Prima di morire in Svizzera denuncia l’Asl per tortura; Prima di morire, Martina Oppelli ha denunciato per tortura l'azienda sanitaria che le ha negato l'accesso al suicidio assistito.

Prima di morire in Svizzera denuncia l’Asl per tortura - Niente fiori, solo vestiti fucsia, alcol e musica per salutare Martina Oppelli, la donna triestina di 50 anni, da ... Come scrive quotidiano.net

Fine vita, prima di morire in Svizzera Martina Oppelli ha denunciato l'Asl per tortura - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fine vita, prima di morire in Svizzera Martina Oppelli ha denunciato l'Asl per tortura ... Scrive tg24.sky.it