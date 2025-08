Previsioni traffico autostrade esodo da bollino nero su A14 e A1

Bologna, 2 agosto 2025 - Dopo i 234,7 milioni di spostamenti registrati nel mese di luglio, l’esodo estivo 2025 entra nel vivo con bollini neri e bollini rossi previsti per il primo fine settimana di agosto nelle strade e autostrade di Emilia Romagna e Marche. Tanti i vacanzieri emiliano-romagnoli e marchigiani in partenza verso le località di villeggiatura, dal mare alla montagna. Sono i 13 milioni e 155mila spostamenti programmati e  in aumento su tutto il territorio italiano, che hanno portato l’ Anas a potenziare l'impegno del personale su tutta la rete autostradale italiana e a ridimensionare la presenza dei cantieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Previsioni traffico autostrade, esodo da bollino nero su A14 e A1

