Previsioni meteo per Avellino – Sabato 2 agosto 2025

Ad Avellino, sabato 2 agosto 2025, è previsto bel tempo con cielo sereno e sole splendente per l’intera giornata; non sono attese precipitazioni.Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 28?°C, mentre la minima si attesterà sui 18?°C. Lo zero termico è previsto a quota 4.035. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

