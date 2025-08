Precipita dal tetto mentre installa pannelli solari | grave un operaio

Secondo incidente sul lavoro, nel giro di poche ore, nel salernitano. Un operaio di 39 anni è precipitato dal tetto di un capannone di Eboli mentre stava installando pannelli fotovoltaici.I soccorsiL’uomo, che lavora per una ditta del posto, è stato soccorso dagli altri presenti che hanno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

