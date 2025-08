Poteri speciali a Roma l'assessore Battaglia | Più autonomia a minisindaci ma la città resta una

Dopo anni di discussioni è partito l'iter costituzionale per dotare Roma Capitale di maggiori poteri legislativi e di autonomia finanziaria. Quale scenario si prospetta? Ne ha parlato a Fanpage.it l'assessore Giuseppe Battaglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: poteri - roma - assessore - battaglia

Urbanistica, la Regione vuole togliere i poteri a Roma e le opposizioni insorgono - Le varianti urbanistiche torneranno di esclusiva competenza regionale, quando interesseranno i territori di comuni sopra i 50mila abitanti.

Roma con i poteri di una Regione. La riforma è sempre più vicina - La riforma dei poteri di Roma Capitale è sempre più vicina. Il Governo Meloni ci lavora da tempo, e sia il ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli sia quella per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati sono focalizzati sull'obiettivo.

Roma Capitale potrebbe presto avere poteri legislativi: la riforma allo studio del governo - Roma Capitale potrebbe presto avere poteri legislativi, acquisendo la possibilità di emanare autonomamente norme in materia di urbanistica, trasporti locali, commercio, turismo, beni culturali e ambientali.

Lo stop ai divieti dei motoveicoli é una grande vittoria della Lega. Abbiamo fatto una battaglia serrata in sede di bilancio e abbiamo messo sul piatto proprio il rinvio del divieto per ritirare gli emendamenti. Si trattava di un Ordine del Giorno presentato proprio a Vai su Facebook

Poteri speciali a Roma, l'assessore Battaglia: Più autonomia a minisindaci, ma la città resta una; Riforma poteri Roma Capitale, Gualtieri “frena” sul decentramento; Sito Istituzionale | Il Sindaco presenta il nuovo assessore Battaglia.

Poteri speciali per Roma, la Lega lombarda ingoia il rospo e rilancia: “Li vogliamo anche per Milano” - Il capogruppo regionale Alessandro Romeo annuncia la presentazione di un disegno di legge analogo per la metropoli lombarda: “Anche Milano è una capitale, è il centro finanziario del Paese e uno dei p ... Segnala msn.com

Riforma poteri Roma Capitale, Gualtieri “frena” sul decentramento - La modifica costituzionale farà legiferare il Sindaco su 11 materie tra cui urbanistica, edilizia popolare, sociale, trasporto pubblico. romatoday.it scrive