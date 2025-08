Potenziati i servizi educativi | nidi dai 3 mesi e rete per famiglie

Il Consiglio Comunale di Riccione ha approvato il nuovo Regolamento delle istituzioni dell’infanzia, dei Centri estivi comunali e del Servizio di ristorazione scolastica. Il documento ridefinisce l’intero sistema 0-6 anni, integrando e aggiornando le regole vigenti per renderle più coerenti con i bisogni attuali delle famiglie e dei bambini, oltre che con le normative regionali e nazionali. Tra le principali novità , introdotte a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento durante la seduta del consiglio comunale del 29 luglio: l’apertura dei nidi comunali anche ai bambini a partire dai 3 mesi di età , il potenziamento dell’orario a tempo pieno (8 ore giornaliere), il rafforzamento dell’inclusione per i bambini con disabilità , il coinvolgimento attivo delle famiglie e l’istituzione di una rete educativa territoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Potenziati i servizi educativi: nidi dai 3 mesi e rete per famiglie

