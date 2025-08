Popolare di Michele Bravi featMida inversione remix

Milano, 2 agi. (askanews) – Dopo il grande successo in radio e in digitale, “Popolare” di Michele Bravi feat.Mida (Pastore Studio under exclusive license to M.A.S.T.Believe) è uscita con una versione remix eccezionale firmata dal re della dance, Gabry Ponte. Il remix regala al sound del brano un groove elettronico, arricchito dal tocco magico di Gabry Ponte, fresco del suo recente concerto sold out a San Siro, il San Siro Dance, che lo ha consacrato come il primo DJ della storia a esibirsi da headliner sul leggendario palco dello stadio milanese, davanti a 56mila persone. Accanto ai suoni, i colori, gli stimoli visivi del Mardi Gras di New Orleans si accostano le atmosfere clubbing, in un’esplosione di energia travolgente che celebra il folklore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it