La Canottieri Pontedera sta attraversando un momento molto positivo. E le soddisfazioni arrivano da lontano, dal Campionato del Mondo Under 23 dove ha partecipato l’atleta della società pontederese, Francesco Garruccio che ha conquistato la vittoria della finale B, settimi assoluti nella specialità del Quattro senza. Garruccio e i suoi compagni hanno affrontato una delle specialità più tecniche e di alto livello, dimostrando grande determinazione e sicurezza nel corso del campionato del mondo. E non finisce qui, il prossimo appuntamento per il gruppo è per il Campionato europeo a settembre, che si terrà a Ra?ice in Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera brilla nelle competizioni mondiali. In evidenza Garruccio e le sorelle Marconcini