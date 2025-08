Riaprite quel ponte. Adesso, ci siamo. Se non altro sappiamo che, grazie agli stanziamenti regionali di 2,8 milioni di euro, l’impegno è concreto. Il plafond di risorse che arriva da viale Aldo Moro in virtù dei poteri commissariali post alluvione, serve a coprire i 113 mila euro che la Provincia ha destinato per gli interventi di somma urgenza all’indomani dell’evento alluvionale, fra ripristino delle carreggiate e nuova segnaletica, ma soprattutto per gli interventi ai ponti: due milioni sono infatti destinati per il ripristino del ponte Savenella (un intervento poderoso e articolato, come spiega l’ingegnere della Provincia, Luca Capozzi); mezzo milione sarà destinato all’intervento sul ponte Ercolani e trecentomila euro per la strada Cardinala. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte sull’Idice, c’è il finanziamento. De Pascale: "I lavori saranno veloci". L’infrastruttura pronta in 18 mesi