Ponte Rosso obsoleto e sottodimensionato

"Ringrazio il ‘Tavolo delle Associazioni imprenditoriali della Unione della Romagna Faentina’ per aver preso posizione in merito alla problematica del Ponte Rosso di Faenza". Questo il ringraziamento del sindaco di Modigliana Jader Dardi dopo il suo appello dei giorni scorsi sulla necessità di un intervento strutturale sul Ponte Rosso, che è spesso oggetto di lavori, e sulla realizzazione di un nuovo ponte per l’attraversamento del fiume Lamone. Un primo autorevole appoggio arriva dopo la lettera del sindaco inviata al Commissario per la ricostruzione, ai presidenti della Regione e delle Province di Ravenna e Forlì-Cesena, ai sindaci di Faenza, Brisighella e Tredozio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ponte Rosso obsoleto e sottodimensionato"

In questa notizia si parla di: ponte - rosso - obsoleto - sottodimensionato

L’urto contro il ponte di accesso di una villa, la carambola, l’auto distrutta. Un 20enne ricoverato in codice rosso. L’incidente lungo via del Murillo, a Sezze - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina a Sezze, lungo via del Murillo, dove un giovane automobilista ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon, finendo contro il ponte di accesso di un’abitazione.

Lavori al Ponte Rosso: "Nessuna chiusura. Ridurremo i disagi" - La Provincia di Pistoia informa che il Ponte Rosso, tra Mammiano e Prunetta, sulla strada provinciale 633, non verrà chiuso al traffico, in quanto è stata trovata una soluzione per ridurre al minimo i disagi: i lavori, quando saranno effettuati, non prevederanno la chiusura ma solo alcune limitazioni, minimizzando l’impatto sulla viabilità .

Previsioni traffico autostrade ponte del 2 giugno: i giorni e gli orari da bollino rosso - Traffico intenso previsto sulle strade italiane per il Ponte del 2 giugno. Secondo Anas, i momenti più caotici saranno la serata di venerdì 30 maggio e la mattinata di sabato 31 maggio per le partenze ma soprattutto il pomeriggio di lunedì 2 giugno per i rientri.

Ponte Rosso obsoleto e sottodimensionato.

"Ponte Rosso obsoleto e sottodimensionato" - Le associazioni imprenditoriali concordano col sindaco di Modigliana e chiedono un intervento urgente per agevolare la viabilità ... Riporta ilrestodelcarlino.it