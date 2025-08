Pompei in corso monitoraggio diossine a seguito di incendio di ieri a deposito veicoli

Avviati controlli ambientali dopo il rogo in un deposito di mezzi industriali: si teme la dispersione di sostanze tossiche nell’aria.. Tecnici dell’Area territoriale del Dipartimento di Napoli dell’Arpa Campania sono intervenuti ieri, in collaborazione con i Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e con l’amministrazione comunale, nel territorio di Pompei (Na) presso l’area interessata dall’incendio divampato nel pomeriggio in un deposito di auto. Il personale Arpac ha individuato, a circa 500 metri dal luogo dell’incendio, un’area di possibile impatto degli inquinanti generati dall’evento, dove ha attivato nella serata di ieri un campionatore ad alto flusso per determinare le concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in aria. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: deposito - incendio - pompei - corso

Incendio in un deposito in via America Latina, indagini in corso: si cerca un uomo ripreso dalle telecamere - È ancora avvolto dal mistero l’incendio che nelle prime ore della mattinata di martedì 14 maggio ha devastato un magazzino situato in via America Latina, una zona centrale e trafficata della città .

Incendio in un deposito in via America Latina, indagini in corso: si cerca un uomo ripreso dalle telecamere - È ancora avvolto dal mistero l’incendio che nelle prime ore della mattinata di martedì 14 maggio ha devastato un magazzino situato in via America Latina, una zona centrale e trafficata della città .

Incendio in deposito nel Casertano, a fuoco i camion del latte: enorme colonna di fumo - Incendio in via don Salvatore Vitale sulla SP200 nel Casertano. A fuoco deposito vicino all'ex caseificio Pica abbandonato.

Pompei, in corso monitoraggio diossine a seguito di incendio di ieri a deposito veicoli Vai su Facebook

#Pompei - In corso monitoraggio diossine a seguito di incendio di ieri a deposito veicoli Il personale Arpac ha individuato, a circa 500 metri dal luogo dell’incendio, un’area di possibile impatto degli inquinanti generati dall’evento. Leggi la notiz… https://ift.tt/zF Vai su X

Incendio tra Castellammare e Pompei: parte il monitoraggio dell'Arpac; Spaventoso incendio in un deposito auto tra Pompei e Castellammare | VIDEO; Incendio tra Castellammare e Pompei: parte il monitoraggio dell'Arpac.

Incendio tra Castellammare e Pompei: parte il monitoraggio dell'Arpac - A seguito dell'incendio del deposito di auto in località Moregine di Pompei sono in corso rilevamenti del livello di diossine da parte dei tecnici dell'Area territoriale ... Da msn.com

Incendio tra Castellammare e Pompei, brucia il deposito giudiziario. Sospesa la Circumvesuviana - A fuoco il deposito giudiziario che si trova tra Castellammare e Pompei. Lo riporta msn.com