Niente sciopero. I rappresentanti sindacali di infermieri e operatori socio-sanitari del reparto di Pneumologia dell’ ospedale di Merate e dell’ Inrca di Casatenovo - succursale brianzola di un istituto medico anconetano da cui la Pneumologia dipende –, hanno ritirato lo stato di agitazione. Era stato indetto per l’aumento dei carichi di lavoro, oltre che dei rischi per i pazienti, a fronte della carenza di operatori sanitari. Per invertire la situazione sono stati reclutati rinforzi esterni, ma sono stati pure diminuiti i posti letto di terapia semintensiva. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro: hanno partecipato il direttore generale dell’Asst Lecco, Marco Trivelli, il direttore sanitario dell’Inrca Riccardo Luzi, il direttore infermieristico Antonietta Cresta, il dirigente delle Professioni sanitarie, Moreno Nicolai, Luca Graziuso, Teresa Elmo e Riccardo Emanuel Esposito della Cgil, Giuseppe Speranza della Cisl, Manuela Pirola de Nursind e Laura Pirovano della Rsu. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pneumologia e Inrca in crisi . Revocato lo stato di agitazione

