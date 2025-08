Sembrano polvere marina, ma sono l’origine della vita: i plancton – animali, piante, batteri e virus che fluttuano nell’acqua – producono oltre metĂ dell’ossigeno che respiriamo e sono alla base della catena alimentare. Invisibili e affascinanti, abitano mari, laghi e fiumi, brillano al buio, migrano, colonizzano e ci raccontano un’altra storia della biodiversitĂ , da scoprire anche a occhio nudo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Plancton: le creature invisibili che tengono in vita il mondo. Ecco come vederle e come riconoscerle