pistoiese nel girone d viaggi in emilia e al nord

Il dado è tratto. Lunedì 4 la Lega Nazionale Dilettanti annuncerà la composizione dei nove gironi per il prossimo campionato di Serie D. I raggruppamenti verranno svelati in diretta su Instagram alle ore 17. Un momento attesissimo dalle 162 squadre che saranno ai nastri di partenza della prossima quarta serie, che finalmente sapranno quali avversarie dovranno fronteggiare nel campionato che prenderà il via il 7 settembre. Il lotto delle compagini aventi diritto è stato definitivamente completato nel pomeriggio di giovedì, con l’annuncio dei ripescaggi di Follonica Gavorrano, Montespaccato e Cos Sarrabus Ogliastra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

