Pista d’atletica Ci sono i fondi per il collaudo

Con la variazione al bilancio della Regione, approvata in consiglio, arriva un finanziamento importante anche per Fucecchio, perchè va a ’coronare’ quella che è stata una realizzazione importante per la cittĂ e il territorio. Stiamo parlando della pista di atletica leggera dello stadio Corsini. La Regione ha deciso di erogare 60mila euro per l’anno 2025, per il collaudo e l’omologazione della struttura. Un’opera che – lo ricordiamo – era attesa da anni e per la quale è stato determinante il bando regionale che ha messo a disposizione per i lavori (giĂ terminati da tempo) 400mila euro, su una spesa complessiva di circa 454 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pista d’atletica. Ci sono i fondi per il collaudo

In questa notizia si parla di: pista - atletica - collaudo - sono

Terni, Campo Scuola Casagrande: “Per terminare la pista di atletica ci vuole il clima asciutto” - Lavori al Campo Scuola Casagrande di Terni, il sindaco Stefano Bandecchi fa il punto della situazione: “Abbiamo rispetto per i soldi pubblici, non vogliamo certo buttare dalla finestra 400 mila euro per la finitura della pista di atletica al Campo Scuola intervenire con un clima non asciutto.

Pista di atletica sotto i ferri, per i piccoli mille studenti 'Benessere Giovane' si conclude nelle scuole - Si concluderà fra qualche giorno l’edizione 2025 di "Benessere Giovane", la manifestazione organizzata dall’associazione Benessere in Movimento con il supporto di Amadori e Conad, che da quindici anni ha come missione quella di far conoscere lo sport ai giovanissimi allievi delle scuole.

Lanciano partecipa al bando "Sport e periferie" per riqualificare la pista di atletica - Il Comune di Lanciano parteciperà al bando “Sport e Periferie 2025” per la riqualificazione della pista di atletica 'Stefano Orecchioni' e il campo di calcio 'Lucio Memmo'.

CUS PRO Patria Milano Atletica Leggera Sezione San Donato Milanese Vai su Facebook

Lavori in corso allo stadio “Bruschini” e collaudo della pista di atletica; Il futuro dello Stadio dei Fiori: Chiediamo tempi certi e verifiche su fine lavori e collaudo della pista; Nuova pista d’atletica ad Alghero! Ma nessuno vuole utilizzarla….

Pista d’atletica. Ci sono i fondi per il collaudo - Con la variazione al bilancio della Regione, approvata in consiglio, arriva un finanziamento importante anche per Fucecchio, perchè va ... Secondo msn.com

Stellantis: chiusura e vendita pista collaudo Arizona | Quattroruote.it - Industria e Finanza Stellantis Chiude la pista di collaudo in Arizona Redazione Online Pubblicato il 22/10/2024 0 commenti ... quattroruote.it scrive