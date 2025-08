Ha preso il via la sistemazione del giardino di Ellera, ripensato per ridurre l’impatto della pista ciclopedonale dell’Arno, il cui tracciato, via via che prende forma solleva nuove perplessità . In questi giorni sono stati posizionati i tavoli e le panchine; mentre la staccionata in legno è stata spostata verso il muro. Inoltre è iniziato lo smontaggio del vecchio sentiero in autobloccanti di calcestruzzo, così da dare più respiro al prato, come chiesto dagli abitanti da sempre critici al passaggio del tracciato per le due ruote in stabilizzato nel bel mezzo del giardino pubblico. La soluzione "di compromesso" è stata adottata dopo che, per motivi di sicurezza, il Genio civile ha imposto di spostare la ciclabile dalla sponda a sopra il giardino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pista ciclopedonale sull’Arno. Nuovi alberi a Ellera, ma è polemica