Pioggia lampi e tuoni in Lombardia | il temporale come sempre abbatte gli alberi che precipitano sulle auto parcheggiate

Rapido ma non esattamente indolore. Il temporale che ieri sera si è abbattuto sulla Lombardia ha colpito duro specialmente a Milano, nell’ hinterland del capoluogo e in Brianza e nel Lecchese. Ampiamente annunciato dalle previsioni meteo e dall’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile fino a questa sera, il nubifragio ha iniziato a materializzarsi attorno alle 22 di venerdì sera ed è andato avanti con differente intensitĂ nel corso di una notte illuminata dai lampi e guastata da potentissimi tuoni. La conta dei danni non computa persone ma cose. Come sempre in queste occasioni, a creare problemi sono gli alberi crollati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pioggia, lampi e tuoni in Lombardia: il temporale (come sempre) abbatte gli alberi che precipitano sulle auto parcheggiate

