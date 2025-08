Pioggia in arrivo domani Quintana a rischio

Il maltempo minaccia la Quintana. Le previsioni meteo, infatti, non sembrano favorevoli per la giornata di domani, con la pioggia che potrebbe mettere a rischio lo svolgimento dell’edizione numero 100 della rievocazione storica. La speranza di tutti i quintanari è che, nel corso delle prossime ore, la situazione possa cambiare. Nel frattempo, questa sera alle 20, a piazza Arringo, si svolgerà l’ Offerta dei Ceri, solenne cerimonia durante la quale verrà sorteggiato l’ordine di assalto per le prime due tornate. I giorni scorsi sono stati caratterizzato da un duro lavoro per il coreografo Mirko Isopi, tra prove e incontri quotidiani con dame e figuranti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pioggia in arrivo domani, Quintana a rischio

