Pioggia e vento scatenano il caos in Italia | centinaia di richieste di aiuto in poche ore

In quel momento la tempesta ha tuonato. Il vento ha ululato tra i palazzi. La pioggia ha picchiato sulle finestre. Una scarica di fulmini ha squarciato il cielo. Ho avuto paura. Pensavo solo di essere al sicuro. Mi sentivo come se il mondo stesse per finire. La natura mi ha dimostrato la sua forza. Ho capito la mia piccolezza. Il mattino dopo c'era uno scenario apocalittico. Ho visto alberi spezzati a metà . I rami erano ovunque. Le strade sembravano fiumi. L'acqua era alta. Ho camminato. Volevo vedere con i miei occhi. Non credevo a ciò che era successo. Le macchine erano danneggiate. I detriti erano un po' dappertutto.

Pioggia e vento: crollo all'interno dell'ex ospedale di via Atenea deputato a diventare il nuovo polo universitario - Crollo all'interno del cantiere dell'ex ospedale di via Atenea che ospiterà la sede universitaria di Agrigento.

