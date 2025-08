Pini di Lido di Savio altro round in Consiglio comunale e nuovo presidio dei cittadini

La vicenda dei pini di viale Romagna torna in Consiglio comunale il prossimo 5 agosto, grazie ad un nuovo question time di Alvaro Ancisi. Contemporaneamente il Comitato “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna” organizzerĂ un nuovo presidio a Ravenna, in piazza dal Popolo, a partire dalle 14. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Pini da abbattere, anche a Ostia Lido entrano in azione le motoseghe - Anche Ostia si prepara a salutare gli alberi simbolo della Capitale. Come tutto il territorio del municipio X, il primo in città ad essere invaso dalla cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis) anche nell’entroterra lidense, ci sono pini romani da abbattere.

Pini di Lido di Savio, la sentenza del Tar: "Nulla di fatto". Le ordinanze di abbattimento sono scadute - Sull'abbattimento dei pini di Lido di Savio il Tar si pronuncia, ma con un nulla di fatto. Dopo l'accoglimento della sospensiva, e dopo aver respinto la richiesta del Comune di Ravenna che chiedeva di poter abbattere, il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna, come annuncia il gruppo di.

Pini del Lido di Savio, Ancisi scrive alla Forestale: "Sono in salute, chiedo un vostro intervento di verifica" - Il consigliere comunale Alvaro Ancisi decide di scrivere al comandante dei carabinieri Forestale, a fronte di un’ordinanza del Comune di Ravenna, servizio Mobilità e Viabilità , pubblicata sull'albo pretorio, con la quale viene data notizia che da lunedì (9 giugno) verrà avviato l'abbattimento di.

39 pini non ancora soppressi a Lido di Savio. Question time di Ancisi (LpRa) va in consiglio martedì con una manifestazione dei cittadini - 30, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani risponderà all’interrogazione question time di Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, “Sui 39 pin ... ravennawebtv.it scrive

