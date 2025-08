Pickpocketing digitale | i furti con il pos pirata e come difendersi

Un furto da tempi moderni. Una peruviana di 36 anni aveva nella sua borsa un pos mobile contactless, verosimilmente utilizzato per rubare denaro dai conti correnti, il cosiddetto pickpocketing 2.0. La donna, come riportato da NapoliToday, aveva tra i suoi precedenti un furto effettuato a una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

PICKPOCKETING 2.0: A SORRENTO SCOPERTO POS PIRATA, SVUOTAVA CONTI IN UN SECONDO A Sorrento i carabinieri hanno sequestrato un Pos pirata capace di svuotare i conti correnti in pochi secondi, senza l’inserimento del PIN. Il dispositivo, cont Vai su Facebook

Pickpocketing digitale: i furti con il pos pirata e come difendersi; Furti con pos pirata: come funziona il nuovo trucco del contactless e come proteggersi; Come funziona la truffa del POS pirata che ti svuota il conto: come difendersi dai furti invisibili.

Furti con pos pirata: come funziona il nuovo trucco del contactless e come proteggersi - 0” ed è la nuova frontiera dei borseggiatori che utilizzando “Pos pirata” attivano transazioni bancarie avvicinandosi alle ... Riporta ilmessaggero.it

Furto contactless con il Pos: come funziona e come difendersi - Tramite un Pos pirata, ossia un terminale esteticamente identico ai lettori utilizzati dai commercianti e dai ... msn.com scrive