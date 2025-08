piccola pesca arriva il mercatino

Villaggio della piccola pesca, il comune punta al restyling. Alcuni giorni fa la giunta ha approvato il progetto di riqualificazione dell’area prospiciente al porto nella quale insistono i casotti delle piccole attività legate al comparto ittico. Elaborato che verrà sottoposto all’attenzione di Palazzo Raffaello per ottenere fondi candidandosi, in particolare, al bando Galpa (Gruppo di azione locale pesca e acquacoltura) dello scorso 5 maggio. Avviso che mira a riqualificare e rivitalizzare aree urbane e costiere, comprese quelle degradate e dismesse, nonché a realizzare piccole infrastrutture dirette per favorire una fruizione dell’ambiente costiero e della zona portuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

