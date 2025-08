Piazza Moro la polemica Il Pd | Anche altri luoghi sono da riqualificare

"Non c'è solo piazza Aldo Moro fra i luoghi di Campi da riqualificare": questo l'affondo del Pd campigiano dopo che, circa 10 giorni fa, la piazza al centro del dibattito politico e indicata dal progetto come luogo per il capolinea della linea 4.2 della tramvia, si colorava e si riempiva di volontari. Circa 160 dipendenti della Knorr-Bremse hanno offerto il loro tempo per rimettere a nuovo uno dei giardini pubblici del territorio. "Così mentre tutti – spiegano – ora hanno uno spazio più bello in cui passare i pomeriggi estivi e il lavoro dei 160 volontari ha aggiunto qualcosa di prezioso al Comune, non possiamo fare a meno di chiederci: perché solo piazza Aldo Moro?".

