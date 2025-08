piazza cittadella ci risiamo con il caos notturno

Biciclette vandalizzate. Vasi rovesciati. Rifiuti abbandonati per strada. Ripetuti schiamazzi notturni. E, per finire, risse con lancio di bottiglie per tutta via San Paolino. I residenti della zone, a cominciare da quelli di piazza Cittadella, non ne possono più. Anche nei giorni scorsi, come testimoniano alcune foto scattate dagli abitanti della zona, l’area è stata oggetto di episodi che stanno mettendo a dura prova la pazienza. Ogni estate è così, anzi peggio. E in molti si chiedono se il Comune di Lucca intenda seguire l’esempio di altre amministrazioni multando chi crea scompiglio o magari impedendo la vendita di bevande alcoliche da asporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

