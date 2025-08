Piacenza e il consiglio a Spinelli sulle aree occupate abusivamente | Questo è meglio non dirlo

Il segretario del porto e neo commissario a Gioia Tauro è indagato per omessa denuncia e ha chiesto di essere sentito dai pm. Le carte del fine indagini e le intercettazioni in piazza Marsala. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Piacenza e il consiglio a Spinelli sulle aree occupate abusivamente: “Questo è meglio non dirlo”

In questa notizia si parla di: piacenza - consiglio - spinelli - aree

Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, l'impegno per rendere Piacenza più accogliente e accessibile - Lavori in corso per il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi dell'anno scolastico 2024/2025, i cui giovani componenti hanno incontrato nei giorni scorsi, nella cornice di Spazio 4, gli assessori Christian Fiazza, Adriana Fantini e Francesco Brianzi, unitamente alla referente di Ceas.

Piacenza e il consiglio a Spinelli sulle aree occupate abusivamente: “Questo è meglio non dirlo”; Concessione annullata a Spinelli, Rixi: “C’è il rischio di un effetto a catena su altri porti”; Porto: Gruppo Spinelli ricorre contro la sentenza sul terminal Gpt.

Piacenza e il consiglio a Spinelli sulle aree occupate abusivamente: “Questo è meglio non dirlo” - Il segretario del porto e neo commissario a Gioia Tauro è indagato per omessa denuncia e ha chiesto di essere sentito dai pm. Da genova.repubblica.it

Corruzione in Liguria, i pm: “Piacenza indulgente sull’occupazione abusiva attuata da Spinelli” - Il segretario generale dell'Autorità portuale è appena stato nominato commissario straordinario di Gioia Tauro ... Lo riporta msn.com