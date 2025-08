Pfizergate NYT | la Commissione Ue non ha conservato gli sms di Ursula

Inoltre il cellulare utilizzato dalla von der Leyen è stato sostituito più volte da allora senza che i dati fossero stati trasferiti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pfizergate, NYT: la Commissione Ue non ha conservato gli sms di Ursula

In questa notizia si parla di: pfizergate - commissione - conservato - ursula

Pfizergate, tribunale Ue ordina di mostrare sms con Bourla per i vaccini Covid, Von der leyen e Commissione Ue all’angolo; Ursula dovrebbe dimettersi! - Se quegli sms saranno spariti allora significa che dietro il Pfizergate c’è una truffa mondiale, che metterà la famosa scienza a nudo di fronte all’affarismo che ormai ha infettato la Medicina.

Pfizergate, Von der Leyen e la Commissione vanno al tappeto sotto i colpi del Tribunale Ue - La muraglia eretta dalla Commissione europea per impedire alla stampa l’accesso agli scambi von der Leyen-Bourla, è crollata miseramente sotto i colpi dei giudici.

Von der Leyen, sfiducia per Pfizergate e ReArm Europe, il peso della svolta guerrafondaia nella mozione contro la presidente della Commissione Ue - La mozione di sfiducia nei confronti di von der Leyen sarà votata il 10 luglio. Ad aggravare la posizione della presidente della Commissione europea, oltre al caso Pfizer, anche il piano di riarmo La mozione di sfiducia rivolta contro la presidente della Commissione Europea Ursula von der Ley

La Commissione Europea ha confermato di non aver conservato i messaggi fra Ursula #vonderLeyen e il CEO di Pfizer, al centro del Pfizergate. (ilPost) @ultimora_pol Vai su X

VACCINI, DEFINITIVA LA SENTENZA SUL CASO DEGLI SMS DI URSULA - 1 Minute News #Pfizergate Vai su Facebook

La Commissione Europea ha confermato di non aver conservato i messaggi fra Ursula von der Leyen e il CEO di Pfizer, al centro del Pfizergate; Pfizergate: la Commissione Europea non ha conservato i messaggi tra Ursula von der Leyen e il CEO di Pfizer; Pfizergate: la Commissione UE non ha conservato gli SMS tra von der Leyen e Pfizer.

Nyt, 'Commissione Ue non ha conservato gli sms del Pfizergate' - I messaggi tra Ursula von der Leyen e il ceo di Pfizer Albert Bourla oggetto del Pfizergate sono stati probabilmente cancellati e comunque non sono stati registrati come documenti ufficiali. Si legge su msn.com

Pfizergate: la Commissione Europea non ha conservato i messaggi tra Ursula von der Leyen e il CEO di Pfizer - L'articolo Pfizergate: la Commissione Europea non ha conservato i messaggi tra Ursula von der Leyen e il CEO di Pfizer proviene da Metropolitan Magazine. Come scrive msn.com