Pesiri l’Ordine | Il dolore merita ascolto ma non accuse ingiuste

Tempo di lettura: 2 minuti Vicinanza e solidarietà dall’ Ordine dei Medici di Avellino alla famiglia Pesiri per la dolorosa perdita di Oscar Pesiri, ingegnere per decenni in servizio al Comune di Avellino e figura di riferimento per le sue qualità umane e professionali. La sua scomparsa è stata, nei giorni scorsi, al centro dell’attenzione in città, anche per le circostanze in cui è avvenuta, duramente stigmatizzate dal figlio, il notaio Fabrizio Pesiri, che sulla pagina Facebook dell’Azienda Sanitaria dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, ha raccontato quello che non ha esitato a definire “il calvario di mio padre al Pronto Soccorso”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

