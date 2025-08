perseguita la ex arrestato dalla polizia

GROSSETO È stato arrestato dalla Polizia a Volterra e non ha opposto resistenza quando la Polizia gli ha fatto scattare le manette ai polsi. Si tratta di un uomo accusato di aver ripetutamente violato le misure imposte per atti persecutori nei confronti dell’ex convivente. L’uomo, residente in un’altra provincia, era arrivato a Volterra da pochi giorni, ma gli agenti lo hanno individuato e identificato durante i servizi di controllo del territorio intensificati dalla Questura di Pisa per la stagione turistica. Dalle verifiche effettuate dalla sezione di polizia giudiziaria del Commissariato di Volterra è emerso che sull’uomo gravava un provvedimento di aggravamento della misura cautelare, emesso dal gip del Tribunale di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

