Perché non abbiamo bisogno della face wrap di Skims

Skims è un brand di Kim Kardashian che nasce con l’intento di proporre capi “ rimodellanti “, a partire dall’intimo fino ai body. L’ossessione per il corpo liftato, ampiamente supportata dai social network, ha portato al lancio del face wrap di Skims. Si tratta di una “fascia per sostegno” con un filo si collagene incorporato. Face wrap di Skims: era un oggetto necessario?. Si chiama “Seamless Sculpt Face Wrap”. È progettato con una chiusura in velcro sulla sommità della testa e sulla nuca, con due aperture sulle orecchie. Ad oggi è disponibile in due tonalità: una più chiara, Clay, e una più scura, Cocoa, e costa 48 dollari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Perché non abbiamo bisogno della “face wrap” di Skims

