Perché l’orologio della stazione di Bologna segna sempre le 10.25?

Uscendo dalla stazione di Bologna, posizionato esattamente tra l’entrata principale e la sala d’attesa, si vede un orologio che, dal 2 agosto 1980, segna sempre la stessa ora, ossia le 10.25. Non si tratta, ovviamente di un guasto mai aggiustato ma, piuttosto di un simbolo tanto piccolo quanto profondamente emozionante di una ferita ancora aperta nel cuore di Bologna e di tutta L’Italia. Manifestazione a Bologna per commemorare la strage (fonte: Instagram Comune di Bologna) Quell’orario immobilizzato nel tempo, infatti, ha il compito di rappresentare e ricordare l’attentato avvenuto alla stazione il 2 agosto 1980 che provocò 85 morti e oltre 200 feriti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - PerchĂ© l’orologio della stazione di Bologna segna sempre le 10.25?

