Per un numero sfiora il colpo da 50mila euro | vince al 10 e Lotto e offre da bere a tutti

Bastava un numero e avrebbe incassato oltre 50 mila euro. Si è dovuto ‘accontentare’ di 2.500 euro il cliente del Bar Snoopy di Forlimpopoli, che giovedì ha giocato una schedina al 10 e Lotto. L'uomo, spiega il titolare dell'attività di via Ho Chi Min, Fabio Sansovini, “ha puntato tre euro e su. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

1700 euro in meno, la truffa che svuota il conto corrente: non chiamare MAI questo numero - Si trova 1700 euro in meno sul conto corrente: la nuova truffa che svuota il portafogli, non bisogna mai chiamare questo numero.

Truffa del falso SMS: 1.700 euro spariti dopo la telefonata, ecco il numero da non chiamare mai - A Reggio Emilia un uomo ha perso 1.700 euro dopo aver richiamato un numero indicato in un SMS truffaldino.

Decreto legislativo su bullismo e cyberbullismo: piano strategico da 1,5 milioni di euro. Numero di emergenza 114 dedicato, indagine biennale ISTAT. Cosa è previsto. TESTO - Il governo darà il via libera definitivo, nella riunione del Consiglio dei Ministri che si terrà nel pomeriggio, al decreto legislativo che introduce un sistema integrato di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, in attuazione della delega prevista dalla legge 17 maggio 2024, n.

